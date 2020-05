Traces détectées d’une tentative d’incendie criminel près de la porte d’une église arménienne à Istanbul

Aux premières heures de la matinée de vendredi, un triste événement s’est produit devant la porte de la rue de l’église arménienne Dznunt Surp Asdvadzadzin à Istanbul, en Turquie, a informé le Patriarcat arménien de Constantinople.

Une personne non identifiée s’est enfuie en essayant de mettre le feu à la porte menant de la rue vers l’église.

Le conseil d’administration de la fondation de l’église a immédiatement déposé une plainte auprès des forces de police.

Alors que le pasteur de l’église a informé le Patriarcat arménien de Constantinople de cet incident, le chef adjoint de la police d’Istanbul a également contacté le patriarcat et a exprimé sa tristesse, et a déclaré que l’auteur serait arrêté le plus tôt possible.

Le patriarcat a déterminé que les responsables de cette église n’ont pas été blessés et qu’aucun dommage n’a été causé à l’église et à sa porte.

Conformément à la déclaration respective publiée par la direction provinciale de la presse et des relations publiques du gouvernement d’Istanbul, un suspect a été appréhendé et l’enquête se poursuit.