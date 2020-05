A Alep (Syrie) les membres du Consulat d’Arménie et les médecins et démineurs de l’Armée arménienne se sont recueillis pour le 75e anniversaire de la Victoire

A Alep (Syrie) les membres du Consulat d’Arménie et les médecins et démineurs de l’Armée arménienne se sont recueillis pour le 75 e anniversaire de la Victoire

Le personnel du Consulat d’Arménie à Alep (Syrie) ainsi que les médecins militaires et démineurs de l’Armée arménienne en opération humanitaire en Syrie ont participé hier aux cérémonies du 75e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale. Les Arméniens, aux côtés d’autres militaires russes, syriens et officielles ont déposé des gerbes de fleurs devant le mémorial de la Grande Victoire contre les troupes allemande lors du conflit de 1939-45.

Rappelons que les médecins et démineurs qui se trouvent en Syrie réalisent un grand travail d’aide très apprécié par la population locale et les autorités syriennes, travail au profit des civiles syriens touchés par la guerre.

Krikor Amirzayan