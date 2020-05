Célébration du 9 mai - Le message de Bako Sahakian

Le 9 mai, à l’occasion de la triple fête du 75e anniversaire de la Victoire de 1945, du 28e anniversaire de la création de l’Armée de défense artsakhiote et de la libération de Chouchi, le président de la République d’Artsakh, Bako Sahakian recevait le premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pachinian à Stepanakert.

A cette même occasion et pour la dernière fois au cours de son mandat présidentiel, Bako Sahakian s’est adressé aux Artsakhiotes par le message suivant :

« Ce jour est une fête dans chacune de nos familles, l’une des plus sacrées et les plus chères à nos cœurs, consacrée par le courage et le dévouement de générations successives du peuple arménien.

Depuis des décennies, c’est avec enthousiasme et un sentiment d’exaltation authentique que nous célébrons le 9 mai, honorant avec respect et gratitude nos grands-pères et nos pères qui ont bâti la Grande Victoire main dans la main avec les autres peuples de l’ex-Union soviétique.

Ces hommes et ces femmes représentent pour nous un idéal de courage et d’héroïsme et c’est en suivant leur exemple que nous avons pris les armes, des années après, pour forger notre part de victoire, écrire notre propre chapitre dans l’histoire. Et ce chapitre est en vérité héroïque et glorieux.

La création de l’Armée de défense de la République d’Artsakh et la libération de Chouchi sont venues intensifier davantage le sens de cette fête, devenue ainsi symbole de la plus grande victoire des Arméniens du monde entier, la victoire de notre esprit et de nos armes.

Nous avons prouvé à nous-mêmes et au monde entier que nous pouvons nous battre jusqu’au dernier souffle et défendre notre pays, ressusciter une nouvelle fois des ruines de la guerre pour construire un État libre, indépendant et démocratique.

Nos jeunes patriotes, érudits, braves et dignes héritiers du courage de leurs pères perpétuent aujourd’hui les traditions héroïques de notre peuple. Ils sont pleinement conscients du prix de la victoire remportée par le sang de nos aînés et la chérissent plus que tout au monde.

En ce jour de fête, nous commémorons d’abord et avant tout tous nos héros qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie, et nous nous inclinons devant leur impérissable mémoire.

Il est de notre responsabilité de traduire leurs rêves et leurs objectifs en réalité en construisant un pays fort, sûr et développé.

Vive notre armée héroïque !

Éternelle gloire à ceux qui ont fait don de leur personne pour notre patrie !

Honneur et gloire au peuple arménien ! »