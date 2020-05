COVID-19 - Sa Sainteté Aram I tient une réunion avec la Fraternité Cilicienne

Mardi 28 avril 2020, une réunion a eu lieu avec les membres de la Confrérie Cilicienne résidant à Antelias, présidée par Sa Sainteté Aram I.

La réunion a commencé par la prière du Seigneur, après quoi le Catholicos a brièvement décrit la situation actuelle du monde en raison de l’épidémie de coronavirus et s’est concentré sur les communautés arméniennes du monde entier. À cet égard, il a souligné les services rendus par les prélats du Catholicosat de Cilicie et a salué les travaux effectués par les prélats, les prêtres, les conseils exécutifs, les organisations et les associations, et de tous ceux qui apportent un soutien moral et financier aux communautés arméniennes ? Le Catholicos a brièvement présenté les aides humanitaires menées par le Catholicosat de Cilicie à Antelias.

Aram I a également exprimé sa gratitude aux frères Ciliciens résidant à Antelias pour leur implication active dans la mission de l’église et le service communautaire à travers des activités spirituelles et intellectuelles. À cet égard, il s’est réjoui du fait qu’un grand nombre de fidèles suivent les émissions du catholicosat par le biais de la chaîne de télévision en ligne Cilicia de ce dernier.