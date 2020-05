Erevan dans le top 5 des villes les plus dansantes de la CEI

Le portail touristique TurStat a présenté un classement des villes dansantes de la CEI pour la danse, y compris la danse en ligne et la danse sur les réseaux sociaux.

Selon l’agence, la liste a été préparée pour la Journée mondiale du rock and roll, célébrée le 13 avril en l’honneur de la sortie de Rock Around the Clock en 1954. Les 5 villes les plus dansantes de la CEI sont Minsk en Biélorussie, Almaty en Kazakhstan, Bakou en Azerbaïdjan, Erevan en Arménie et Bichkek au Kirghizistan. La note est basée sur une étude des suggestions de danse en ligne dans les moteurs de recherche.