Le journal arménien « Agos » paraissant à Istanbul a répondu aux dernières accusations du président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans un discours lié à la lutte contre le terrorisme, Erdogan a évoqué les terroristes des « restes de l’épée », terme largement péjoratif désignant les survivants Arméniens du génocide de 1915.

« Agos » a répondu au président turc Erdogan par une lettre ouverte qui affirme « Plus de 100 ans ont passé mais cette épée est toujours brandie. Nous devons nous habituer à cette mentalité… ».

« Agos » s’irrite contre les menaces et déclarations visant à provoquer la terreur auprès des minorités, dont les Arméniens.

Le journal arménien écrit « La tradition du gouvernement et du monde politique de Turquie qui affirme que le « génocide n’a pas eu lieu » utilisent paradoxalement ces termes (ndlr : les restes de l’épée) de façon régulières, termes qui indiquent l’existence du génocide (…) et menacent les Arméniens qui ont choisi de rester dans ce pays. Le gouvernement et le monde politique de Turquie rappellent la place des Arméniens dans ce pays et de l’autre côté les menacent de les soumettre à des violences ».

Ainsi soumis à ce double langage des autorités turques, les Arméniens sont soumis régulièrement à des menaces en Turquie.

Krikor Amirzayan