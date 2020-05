Ucom lance la vente de l’iPhone SE

L’opérateur arménien de télécommunications Ucom a lancé la vente des derniers smartphones iPhone SE, déclarant dans un communiqué de presse que les smartphones les plus abordables d’Apple peuvent être achetés à un prix sans précédent de seulement 289 900 drams.

Le nouvel iPhone SE a le design de l’iPhone 8 et trois couleurs : noir, blanc et rouge vif. L’appareil a restauré le fameux bouton du menu principal : Touch ID v2 avec un scanner d’empreintes digitales.

La taille de l’écran est de 4,7 pouces, qualité Retina HD. Le processeur SE A13 Bionic est le processeur d’appareil Apple le plus puissant du marché, installé sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. L’un des avantages est un appareil photo 12 mégapixels, une charge sans fil et la technologie eSIM.

« Je suis heureux que Ucom soit l’un des premiers à introduire un smartphone de nouvelle génération. Permettez-moi de vous rappeler que Ucom est le seul opérateur en Arménie qui offre la possibilité d’utiliser la carte SIM électronique intégrée. Vous pouvez vous abonner au service eSIM dans tous les centres de service client Ucom et ainsi résoudre le problème d’avoir deux cartes SIM dans un iPhone », a déclaré Ara Khachatryan, directrice générale d’Ucom.

Le service de presse de la société a ajouté que l’iPhone SE peut être acheté en souscrivant à l’un des plans tarifaires de 24 mois d’Ucom Universal.

Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007. Elle fournit Internet haute vitesse symétrique, la télévision IP et la téléphonie numérique.