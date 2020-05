Message du Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pashinyan, à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire, de la Journée de libération de Chouchi et de la création de l’Armée de Défense d’Artsakh

Chers Compatriotes,

Je nous félicite pour la Journée de la Victoire. Il y a 75 ans, ce jour-là, notre peuple, avec d’autres peuples de l’ex-Union soviétique, a célébré la victoire sur le fascisme, l’un des plus grands maux de l’histoire humaine. Cette victoire a été remportée par d’énormes souffrances humaines, des sacrifices, un courage et une persévérance sans précédent.

Le peuple arménien a joué un rôle important dans la construction de cette victoire et, par conséquent, dans la libération des peuples européens du fléau du fascisme. Plus d’un demi-million d’Arméniens de l’Armée Soviétique ont pris part à la guerre. Des milliers d’Arméniens ont combattu dans les mouvements de résistance des pays européens. Le peuple arménien a sacrifié environ 300 000 vies sur l’autel de la victoire. Pour les personnes qui ont survécu au Génocide il y a à peine un quart de siècle, c’était un nombre incroyablement élevé, comparable uniquement aux pertes humaines subies par les grandes puissances. À la fin de la Guerre, la population de l’Arménie Soviétique a chuté de plus de 13%, alors qu’aucune hostilité n’a eu lieu sur le territoire de notre pays.

Aujourd’hui, nous nous inclinons devant la mémoire de nos martyrs, mais nous sommes fiers de l’héroïsme de nos ancêtres. Pendant la Guerre, 107 Arméniens ont reçu le titre de Héros de l’Union Soviétique, la plus haute distinction décernée pour un héroïsme exceptionnel. La contribution matérielle importante des enfants du peuple arménien vivant en Arménie et dans la Diaspora, en particulier la contribution de l’Église apostolique d’Arménie, mérite des éloges particuliers pour cette victoire.

Nous avons entièrement payé notre dette pour toutes les guerres du XXe siècle. Et maintenant, plus que quiconque, nous sommes bien conscients de la valeur de la paix. Notre identité s’exprime mieux en temps de paix, à travers un travail créatif et vivifiant. En même temps, connaissant le prix de la paix, nous sommes toujours prêts à la défendre à tout prix et, si nécessaire, à nous battre à nouveau pour notre liberté et notre dignité.

C’est une coïncidence, ou peut-être une règle prédéterminée par le destin, que nous célébrons ces jours-ci la libération de Chouchi et la création de l’Armée de Défense d’Artsakh. Des événements qui revêtent une importance exceptionnelle pour notre histoire récente. La libération de Chouchi a marqué le début de la libération de l’Artsakh. Elle a été couronnée d’une brillante victoire et est devenue une garantie de la sécurité et de la paix de notre peuple. Aujourd’hui, nous sommes déterminés - la sécurité du peuple de la République d’Artsakh et la réalisation du droit à l’autodétermination ne font pas l’objet de marchandage. Ce sont des valeurs absolues pour nous !

Souvenons-nous et rendons hommage à nos héros morts pour la libération de Chouchi et de tout l’Artsakh. Ils étaient aussi forts que leurs ancêtres il y a environ un demi-siècle lors de la Seconde Guerre mondiale. Souvenons-nous de nos jeunes qui sont tombés dans la Guerre des Quatre Jours, des héros de nos jours, qui ont prouvé au prix de leur vie que l’esprit libérateur et la volonté de notre peuple sont immortels.

Gloire à tous les héros qui se sont battus pour la liberté du peuple arménien !

Vive l’Arménie Eternelle !