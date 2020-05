Le pilote de chasse Nelson Stepanyan (1913-1944) l’Arménien vainqueur de 239 combats contre les Allemands, l’un des illustres héros de la Victoire de 1939-45

Le pilote de chasse, le lieutenant-colonel Nelson Stepanyan né à Chouchi (Artsakh) le 28 mars 1913 et disparu le 14 décembre 1944 à l’âge de 44 ans dans la Baltique est l’un des plus grands héros de l’Armée soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Le nom de la capitale de l’Artsakh, Stepanakert étant un hommage à Nelson Stepanyan. Cet excellent pilote de guerre mena contre les Allemands au-dessus de la mer Baltique principalement 239 combats victorieux. Nelson Stepanyan recevra pour ses prouesses des dizaines des plus hautes distinctions et médailles d’Union soviétique dont deux fois (1942 et 1945) celui de « Héros de l’Union soviétique ». Il restera l’un des acteurs de la Victoire de la guerre de 1939-45. Le 14 décembre 1944 lors de son dernier combat son avion est abattu et il meurt dans la disparition de son avion de chasse dans les eaux de la Baltique au large de la Lettonie, près de la ville côtière de Liepaja.

Lors de ses 239 combats aériens à bord d’un chasseur soviétique, il a participé à l’attaque de 53 navires allemands -dont il coula lui-même 13- a détruit 80 chars, 600 véhicules militaires, 27 avions de chasse dont 2 bombardiers Ju-88, 105 canons ennemis, 130 points de tirs allemands et 5 000 soldats.

Nelson Stepanyan était la terreur du ciel pour l’armée allemande.

Krikor Amirzayan