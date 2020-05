Le coronavirus infecte la rivalité entre l’Arménie et la Géorgie

Le couple dans ce qu’on a appelé la « relation amour-haine la plus légendaire du Caucase », l’Arménie et la Géorgie, a maintenant un nouveau sujet de discussion : le coronavirus.

Les deux voisins ont eu des expériences sensiblement différentes vis-à-vis de la pandémie mondiale. En Géorgie, le COVID-19 a été largement tenu à distance et la réponse du gouvernement a fêté dans le monde entier. En Arménie, pendant ce temps, le nombre de cas continue de monter et le pays a le taux de maladie par habitant le plus élevé du Caucase et d’Asie centrale.

Ce fut une tournure improbable des événements. Le gouvernement arménien après la « Révolution de velours » a apporté un nouveau leadership dynamique au pays, tandis que celui de la Géorgie s’est dirigé dans l’autre sens, se distinguant avant tout par son manque de responsabilité et son indifférence à l’égard de la gouvernance.

Tant d’Arméniens se demandent : comment cela s’est-il passé de cette façon ?

Comme un commentaire du 5 mai sur le site d’information arménien CivilNet l’a déclaré : « Pour les spectateurs de l’Arménie voisine… l’approche de la Géorgie face à l’épidémie soulève des questions inconfortables : à savoir, ce qui a bien fait la Géorgie, et pourquoi l’Arménie, jusqu’à présent, n’a pas pu faire de même ?"

Les réponses de l’Arménie ont été variées.

La chaîne populaire Armenian Telegram Bagramyan 26 a diffusé de fausses nouvelles selon lesquelles la Géorgie « cachait » son véritable nombre de cas. Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a laissé entendre que la Géorgie avait bénéficié d’une « coïncidence chanceuse » dans la mesure où elle avait évité quelques premiers super épandeurs, dont une femme notoire qui avait caché ses symptômes après son retour d’Italie, puis avait assisté à une grande fête dans la ville d’Echmiadzine. . (Pour être juste : ce journaliste a également expliqué la divergence de cette façon.)

D’autres ont souligné la différence dans les tests : l’Arménie a testé à peu près le double du nombre de personnes que la Géorgie. (Fin avril, l’Arménie avait testé 21 125 personnes et la Géorgie, 12 593. )

La vraie différence, cependant, n’est pas si compliquée : la Géorgie a mis en œuvre des régimes d’auto-isolement et des contrôles sur les déplacements beaucoup plus tôt que l’Arménie. La Géorgie a interdit les vols en provenance d’Italie à partir du 6 mars, et même avant, elle obligeait les passagers arrivant d’Italie et d’autres points chauds à se mettre en quarantaine pendant deux semaines. L’Arménie n’a arrêté les vols à destination et en provenance de l’Italie que le 15 mars ; la célèbre fêtarde d’Echmiadzine est arrivée le 8 mars.

« C’est-à-dire que cette« malchance »a été préprogrammée et n’était pas de la malchance mais une conséquence naturelle des erreurs commises », a écrit l’économiste Hrant Mikaelian dans un article de blog exhaustif comparant les réponses des deux pays. Les chiffres des tests sont également un canard, a expliqué Hrant Mikaelian. Il a noté que la Géorgie obtient en fait un pourcentage plus élevé de tests négatifs que l’Arménie, suggérant que si quelqu’un fait des essais, c’est l’Arménie.

Alors que l’Arménie n’a autorisé un certain temps les résidents à quitter leur domicile que s’ils remplissaient un formulaire expliquant la raison, le système a été facilement contourné et pas strictement appliqué. La Géorgie n’a jamais empêché les résidents de quitter librement leur domicile, mais ses autres nouvelles restrictions - un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin et une période de deux semaines où les déplacements en voiture privée ont été interdits - ont en fait été bien appliquées. Les menaces d’une amende de 3000 lari (environ 930 $) sont bien connues et font l’objet de nombreuses discussions.

En général, le commentaire de CivilNet a conclu : « Les limitations de l’Arménie ont souvent été moins strictes et sont venues des jours ou des semaines plus tard que celles de la Géorgie. En conséquence, la distanciation sociale a été moins complète en Arménie, offrant plus de possibilités pour le coronavirus de se propager. »

Cet écart semble devoir se poursuivre.

Le 4 mai, l’Arménie - alors que la maladie continuait de se propager rapidement - a levé la plupart des restrictions de verrouillage, permettant aux habitants de retourner dans les cafés et restaurants (tant qu’ils sont en plein air) et dans toutes les usines d’ouvrir. En Géorgie, en revanche, les établissements en plein air ne devraient pas ouvrir avant le 7 juin.

Et les comparaisons politiques ne manqueront pas de se poursuivre également. Le 5 mai, un ancien Premier ministre arménien, Hrant Bagratyan, a déclaré qu’il espérait une intervention géorgienne directe dans la réponse du coronavirus en Arménie.

Notant que dans les années 1990, un ministre arménien de l’énergie a été envoyé en Géorgie pour aider à régler un problème avec le système énergétique du voisin, Hrant Bagratyan a déclaré que l’inverse devrait se produire aujourd’hui : « Aujourd’hui, je rêve que [le Premier ministre géorgien Giorgi] Gakharia vienne en Arménie pendant deux semaines et prenne le poste de chef du gouvernement et montre comment nous devons lutter contre l’épidémie. »

Joshua Kucera est rédacteur en chef Turquie / Caucase à Eurasianet et auteur de The Bug Pit .

Eurasianet.org