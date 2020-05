Retour sur la bagarre à l’Assemblée nationale

Le Premier ministre Nikol Pachinian et un important parti d’opposition ont échangé des accusations acerbes après que des députés les représentant se sont bagarrés vendredi au Parlement arménien.

La bagarre a éclaté en présence de Pachinian et de ses ministres, alors qu’Edmon Marukian, chef du parti Lumineuse Arménie (LHK), fustigeait les députés progouvernementaux pour leurs réactions de colère aux critiques de l’opposition contre le gouvernement.

Marukian a été chahuté par certains de ces députés affiliés au bloc Mon pas de Pachinian et les a vilipendé lors de son discours. Une altercation physique s’en (...)