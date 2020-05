Bakou a violé à 100 reprises le régime du cessez-le-feu à la frontière avec la République de l’Artsakh

La semaine écoulée -du 3 au 9 mai- fut relativement calme aux frontières de l’Artsakh avec « seulement » un peu plus d’une centaine de violations du cessez-le-feu. Les forces azéries ont tiré près de 700 projectiles de diverses dimensions sur les positions de défense arménienne de l’Artsakh. Fort heureusement sans faire de victimes dans les rangs de l’armée arménienne. Les forces arméniennes quant à elles respectent le régime du cessez-le-feu et ne répondent aux tirs azéris que lorsqu’il est nécessaire afin de « faire taire l’ennemi ». L’armée arménienne de Défense de l’Artsakh contrôle la situation aux frontières de la République et est prête à répliquer à tout moment en cas de nécessité.

Krikor Amirzayan