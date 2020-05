A Stepanakert Nikol Pachinian a visité le mémorial des héros de la Victoire et de la guerre de Libération de l’Artsakh

Ce matin le Premier ministre arménien Nikol Pachinian accompagné de son épouse Anna Hakobyan ont participé en Artsakh aux cérémonies marquant le 75e anniversaire de la Victoire, à l’anniversaire de la formation de l’Armée de Défense de l’Artsakh et de la Journée de Libération de Chouchi du joug azéri.



Arrivés par hélicoptère en Artsakh, à l’aéroport de Stepanakert, Nikol Pachinian a été reçu par le président de l’Artsakh Bako Sahakian ainsi que le président de l’Artsakh nouvellement élu Arayik Haroutiounyan accompagnés de leurs épouses.

En compagnie de hautes personnalités d’Arménie et de l’Artsakh, le groupe s’est rendu au mémorial des héros à Stepanakert pour déposer des fleurs en souvenir des victimes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des combattants arméniens morts lors de la prise de Chouchi. Puis Nikol Pachinian et son épouse se sont rendus au cimetière des héros de la guerre de Libération de l’Artsakh pour honorer leurs mémoires par le recueillement.



La délégation officielle a ensuite pris la route de Chouchi. Avec recueillement près du char qui a participé à la prise de Chouchi en contrebas de la route menant à Chouchi et au mémorial dédié au Sparabed Vazgen Sarkissian le héros de la libération de l’Artsakh.

Nikol Pachinian, accompagné de Bako Sahakian et Arayik Haroutiounyan a également visite un nouveau quartier de Stepanakert en construction.

Krikor Amirzayan