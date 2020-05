L’Arménie compte ce samedi matin 3 175 cas de coronavirus depuis début mars et 44 décès

Ce samedi matin 9 mai à 11 heures l’Arménie comptait 3 175 personnes atteintes du coronavirus depuis début mars selon le ministère de la Santé. Ce sont 146 cas supplémentaires depuis hier. Le nombre de guérisons étant de 1 267 et celui des patients en soin de 1 852. Au total 30 397 tests furent réalisés en Arménie. Au cours des 24 dernières 49 patients furent guéris. L’Arménie compte à ce jour 44 décès soit un cas de plus au cours de la dernière journée. Par le nombre de cas d’infection du coronavirus et de décès, l’Arménie devance l’Azerbaïdjan -ou tout n’est sans doute pas révélé- et la Géorgie.

Krikor Amirzayan