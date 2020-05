Anna Naghdalyan : La contribution des Arméniens à la Victoire de la Seconde Guerre mondiale inscrite en or sur les pages de l’histoire du monde

« La contribution du peuple arménien à la victoire des puissances alliées dans la Seconde Guerre mondiale est inscrite en or sur les pages de l’histoire mondiale » a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan.

« Le 75e anniversaire de la Grande Guerre patriotique est une bonne occasion de rappeler et de rendre hommage aux sacrifices et à l’unité de tous les peuples qui ont prévalu dans la lutte contre le mal dans le monde », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes convaincus que la mémoire historique est la plus grande valeur de la dignité humaine, et la falsification de la mémoire historique et son utilisation pour des intérêts politiques étroits démontrent un manque de sens de l’histoire, de la dignité et de la mémoire », a ajouté Anna Naghdalyan.

Elle a regretté que le président de l’Azerbaïdjan ait une fois de plus tenté d’utiliser le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale dans sa propagande hostile de plusieurs décennies contre le peuple arménien.

« La contribution du peuple arménien à la victoire des puissances alliées dans la Seconde Guerre mondiale est inscrite en or sur les pages de l’histoire mondiale. Nous nous souvenons fièrement des noms de tous les héros arméniens, qu’ils combattaient dans l’Armée rouge et ses divisions nationales, dans les armées des puissances alliées ou dans les rangs du mouvement de la Résistance et du renseignement », a-t-elle déclaré.

« Avec leur dévouement et leur courage, ils méritent d’être commémorés avec leurs fiers ancêtres et héros nationaux, y compris les glorieux guerriers de la Première Guerre mondiale », a déclaré la porte-parole.

« Aujourd’hui, sur le territoire de la République d’Arménie, environ six cents monuments dédiés aux participants à la Grande Guerre patriotique sont sous la protection et les soins de l’État. Ce sont les témoins perpétués de l’histoire de notre victoire commune. Nous condamnons chaque attaque contre les monuments, et notre détermination s’est manifestée non seulement par des mots, mais par le fait qu’aucun monument dédié aux guerriers de la Seconde Guerre mondiale n’a fait l’objet d’attaques dans l’histoire de l’Arménie », a-t-elle ajouté.

« Dans cette perspective, je voudrais adresser une question aux dirigeants de l’Azerbaïdjan en prévision d’une réponse à traduire en certaines actions : quand assisterons-nous à la restauration des monuments de la colonie de Chardakhlu, dédiés aux héros de la Grande Guerre patriotique, y compris celles consacrées aux maréchaux soviétiques Ivan (Hovhannes) Baghramyan et Hamazasp Babajanyan, qui ont été détruites en République d’Azerbaïdjan ? " a-t-elle conclut.

S’adressant à l’agence de presse russe TASS, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a une nouvelle fois accusé l’Arménie de « glorifier les criminels fascistes ». Il a notamment évoqué l’installation du monument en l’honneur de Garegin Nzhdeh.