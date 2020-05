Armen Sarkissian : Les Arméniens ont été victorieux lors de la Seconde Guerre mondiale et la lutte de libération

Le président Armen Sarkissian a visité le Panthéon de Yerablur hier à l’occasion du 28e anniversaire de la libération de Shushi.

Le président Sarkissian a déposé des fleurs sur les tombes du héros national de la République d’Arménie, du héros d’Artsakh, du premier ministre arménien de la Défense Vazgen Sargsyan, des héros nationaux de la République d’Arménie Monte Melkonyan, de Jivan Abrahamyan, ainsi que du général Andranik et du mur commémoratif dédié aux Arméniens qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l’indépendance de la patrie.

Le président de la République a honoré la mémoire des immortels qui ont sacrifié leur vie pour la patrie avec un moment de silence.

S’adressant aux journalistes, le président Sarkissian a adressé ses félicitations à l’occasion de la journée à tout le monde en Arménie, en Artsakh et la diaspora.

« Aujourd’hui, je suis venu rendre visite aux héros de notre lutte de libération. Le symbolisme est très profond. Comment se fait-il qu’il y a 28 ans, le même jour, notre peuple ait remporté une grande victoire, l’une des plus importantes victoires de la lutte de libération, la libération de Shushi. La libération de Shushi, si on la compare à la Seconde Guerre mondiale, était la même que les batailles de Stalingrad ou de Koursk. Ils ont juste brisé la logique de la guerre et ouvert la voie à la victoire », a-t-il déclaré.

S’exprimant sur le 75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, le président a rappelé que 300 000 Arméniens ont sacrifié leur vie pour cette victoire.

« Malheureusement, ces 300 000 personnes n’ont pas de tombe en Arménie aujourd’hui, mais leur mémoire est avec nous. Sur les 600 000 Arméniens qui ont participé à la bataille, la moitié a sacrifié leur vie. Notre peuple a donné plus d’une centaine de héros de l’Union soviétique, cinq maréchaux… et ce n’était pas proportionné. Une petite nation avait cinq maréchaux, plus de soixante généraux », a déclaré Armen Sarkissian.

« Il est naturel qu’il était impossible de vaincre cette nation qui avait été l’un des précurseurs de la lutte antifasciste », a-t-il déclaré.

« Le nom de l’un des 300 000 Arméniens qui ont perdu la vie il y a 75 ans ne sera pas oublié. Tout au long de la lutte de libération, en particulier aujourd’hui, les organisateurs de la libération de Shushi, les héros tombés au combat et ceux qui sont en vie, peu importe où ils se trouvent, dans quelle position ils se trouvent, ce qu’ils font, ils sont tous des héros. Une telle paternité ne vieillit pas, elle est sans fin », a déclaré le président.

« Un tel héroïsme ne vieillit pas, il est éternel. Nous sommes un peuple vraiment victorieux lors de la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte de libération », a-t-il déclaré.