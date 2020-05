Revue de la presse arménienne du 24 au 27 avril 2020

1523 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1523 cas de coronavirus dans le pays dont 659 ont été guéris et 24 patients sont décédés.

105e anniversaire du génocide arménien/ Les médias rendent compte des commémorations du 105e anniversaire du génocide arménien. Cette année, compte tenu du confinement, les commémorations publiques se sont tenues à distance (cf. revue du 22 avril 2020). Les officiels arméniens ont déposé des fleurs au mémorial Tsitsernakaberd. Dans son message, le Premier ministre, Nikol Pachinian a indiqué que plus d’un siècle plus tard les conséquences du génocide n’avaient pas été éliminées. « .. nous considérons la reconnaissance du Génocide Arménien non seulement comme une question de notre ordre du jour national, mais aussi de l’ordre du jour universel, car le 24 avril n’est pas seulement une journée de recueillement pour nos innocentes victimes, mais aussi une journée pour appeler à la sobriété, pour lutter contre le déni, une journée pour réaffirmer la responsabilité des États de protéger l’humanité des génocides et d’autres crimes graves contre l’humanité » a déclaré Pachinian. Il a également remercié tous les États, les organisations internationales et les chefs religieux et laïques qui expriment leur solidarité avec le peuple arménien et reconnaissent et condamnent le Génocide Arménien. Le Président Armen Sarkissian a, à son tour, également parlé de la question de la reconnaissance du génocide « Il est inacceptable d’envisager la reconnaissance du génocide arménien sous l’angle d’intérêts momentanément économiques ou politiques liés à Ankara. Une telle approche empêchera le monde de progresser ». Le Ministère des Affaires étrangères a également publié un message à cette occasion en indiquant que la reconnaissance du passé était essentielle pour le présent et l’avenir, pour servir de dissuasion afin d’éviter que de telles atrocités ou génocides ne se reproduisent ailleurs.

Messages des autorités françaises à l’occasion de la journée de la commémoration du génocide arménien/ La presse rend compte des messages des autorités françaises à l’occasion de la journée de la commémoration du génocide arménien. Les médias arméniens citent la lettre du Président de la République Emmanuel Macron adressée au Président arménien, Armen Sarkissian : « Quelles que soient les épreuves, les Arméniens peuvent compter sur l’amitié de la France. Fidèle a ses engagements, elle se tient à leurs côtés dans leur aspiration à la paix et à la prospérité ». La presse cite également la lettre du Premier Ministre Édouard Philippe adressée à Nikol Pachinian, Premier Ministre arménien : « Une fois encore, je veux ici joindre la voix de la France a toutes celles qui, inlassablement, continuent de demander que soit reconnu par tous l’assassinat de tout un peuple ».

Messages des partenaires internationaux à l’occasion du 24 avril ; le silence de Moscou ; Trump qui évite le mot génocide/La presse rend compte des messages des politiciens et figures publiques internationales à l’occasion de 24 avril. Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau, le Président du Chypre, Nicos Anastasiades, le Président du Liban, Michel Aoun, ainsi que de nombreux ministres, députés, maires, artistes ont fait part de leur solidarité avec le peuple arménien. Selon Hraparak, faisant référence aux manifestations internationales commémorant les victimes du génocide, les médias nationaux ont souligné le silence total de Moscou. La presse indique que contrairement aux résolutions adoptées par le Congrès américain à la fin de l’année dernière, le président Donald Trump a de nouveau refusé vendredi d’utiliser le mot génocide dans son message a l’occasion du 24 avril. Tout comme ses prédécesseurs, Trump a continué à utiliser à la place l’expression arménienne « Meds Yeghern ».

Réaction du vice-Premier ministre aux déclarations de Lavrov sur le prix de gaz/ Le vice-premier ministre Mher Grigorian a insisté sur le fait que le gaz naturel russe n’a jamais été aussi « bon marché » pour l’Arménie que le prétendait le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (cf. revue du 23 avril 2020) et que Erevan a raison de demander une réduction de son prix actuel. Dans un commentaire écrit au service arménien de RFE/RL, Grigorian a indiqué qu’il reconnaissait que pendant certaines périodes, le prix du gaz à la frontière avait été inférieur aux niveaux internationaux, mais qu’il ne pouvait pas « partager l’avis de M. Lavrov selon lequel le prix a toujours été deux ou trois fois inférieur au prix du marché ». Quant aux déclarations de Lavrov sur les enquêtes criminelles en cours sur les grandes entreprises russes opérant en Arménie, Grigorian a rejeté les critiques, déclarant que les autorités arméniennes ne peuvent pas permettre à une entreprise d’opérer « au-delà de la loi ». « Sur cette question, nous avons une compréhension mutuelle avec nos partenaires russes au plus haut niveau politique » a déclaré Grigorian sans élaborer.

Le gouvernement prévoit une baisse de 2% du PIB de l’Arménie/ Selon le gouvernement, l’économie nationale va se contracter de 2 % cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a ainsi a annoncé son intention d’emprunter plus de 500 millions de dollars pour atténuer l’impact de la récession. Le ministre des finances Atom Janjughazian a affirmé que la crise sanitaire avait provoqué une chute importante des prix internationaux du cuivre, l’une des principales exportations du pays, avait fermé le secteur du tourisme arménien et allait réduire les transferts de fonds de plusieurs millions de dollars des Arméniens travaillant à l’étranger. Janjughazian a déclaré que cela nécessitait une révision des objectifs de dépenses et de recettes du gouvernement pour l’année, qui étaient basés sur un taux de croissance économique d’au moins 4,9 % prévu pour cette année. Selon lui, le budget de l’État pour 2020 devrait être modifié pour tenir compte d’environ 310 millions de dollars de mesures d’aide liées au coronavirus prévues par le gouvernement et d’un manque à gagner en recettes fiscales qui s’élèvera probablement à environ 354 millions de dollars. Janjughazian a estimé que le gouvernement a besoin d’environ 540 millions de dollars de ressources financières supplémentaires, vraisemblablement des prêts étrangers, afin d’atteindre ses objectifs budgétaires révisés. Selon lui, la dette publique de l’Arménie devrait donc atteindre un niveau équivalent à 60 % du PIB d’ici la fin de cette année. Le cabinet a approuvé les changements correspondants dans le budget, mais ces changements doivent également être approuvés par le Parlement.

Le gouvernement a validé la création du Ministère de l’intérieur/ Le cabinet a approuvé la stratégie de réforme de la police et son plan d’action 2020-2022 qui prévoit la création du Ministère de l’intérieur. Le ministre de la Justice, Rustam Badassian, a déclaré que le nouveau Ministère sera chargé de l’élaboration des politiques et assumera la responsabilité politique des réformes. Par les réformes, un nouveau service de patrouille de police et un centre de commandement tactique seront créés. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que le gouvernement s’est fixé pour objectif de mettre en place le nouveau service de patrouille dès le premier trimestre 2021.

Le délai pour présenter le projet de réforme constitutionnelle repoussé au juin 2021/ Le gouvernement a amendé sa décision du 12 février relative a la création et l’activité de la commission d’experts sur les réformes constitutionnelles. Ainsi le délai pour l’élaboration du concept de réformes constitutionnelles a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. De plus, le délai du 1er septembre 2020 pour soumettre le projet de réforme constitutionnelle au cabinet du Premier ministre a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

