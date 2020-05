Le ministère de la Santé assure que l’Arménie est toujours en capacité d’isoler tous les malades

Les autorités sanitaires arméniennes sont toujours en mesure d’hospitaliser ou d’isoler toutes les personnes testées positives au Coronavirus alors qu’il continue de se propager dans le pays, a assuré vendredi le ministère de la Santé.

Ce dernier a signalé 145 nouvelles infections, ce qui portait le nombre total de cas confirmés au Coronavirus à 3 029. Il a indiqué qu’une autre personne, une femme de 48 ans, est décédée du virus, ce qui porte le nombre officiel de morts à 43.

Le ministère a également signalé la mort de 10 autres personnes infectées par le virus. Mais, selon lui, elles sont mortes d’autres maladies préexistantes.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a averti la semaine dernière que les autorités sanitaires ne seront bientôt plus en mesure d’hospitaliser ou d’isoler toutes les personnes infectées.

L’Arménie compte au total 1 550 lits d’hôpitaux réservés aux patients COVID-19. Le nombre de cas actifs a atteint 1 758 vendredi matin, selon Alina Nikoghosian, porte-parole du ministère de la Santé.

Nikoghosian a expliqué que beaucoup de ces patients sont surveillés ou traités par des médecins dans des hôtels isolés du monde extérieur. « Nous parlons de personnes ne présentant aucun symptôme », a-t-elle raconté.

Malgré l’augmentation du nombre d’infections, le gouvernement arménien a essentiellement mis fin lundi dernier au confinement national imposé fin mars. Il a notamment levé l’interdiction temporaire d’ouvrir pour pratiquement tous les types d’activités commerciales.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a justifié cela par le fait qu’il incombait désormais aux Arméniens eux-mêmes d’arrêter la propagation du virus. Certains critiques ont accusé son gouvernement d’essayer d’esquiver la responsabilité de son application laxiste des ordonnances de séjour à domicile et de son incapacité à contenir l’épidémie.

Arman Badalian, un épidémiologiste, a averti que la levée des restrictions de confinement pourrait accélérer la propagation du virus. « Une propagation rapide des infections entraînerait l’effondrement du système de santé comme ce fut le cas en Italie, en Espagne et dans d’autres pays », a-t-il prévenu.

Badalian a ajouté que le gouvernement devrait appliquer strictement les règles d’éloignement social et d’hygiène au lieu de s’appuyer sur la conscience sanitaire des gens. De nombreux propriétaires d’entreprise, leurs employés et d’autres citoyens ne prennent pas de précautions « élémentaires » contre le virus, a-t-il regretté.

Des microtrottoirs aléatoires dans les rues d’Erevan suggèrent que de nombreux Arméniens ne prennent toujours pas le virus au sérieux.

« Je ne porte pas de masque et je ne crois pas que le virus existe, a ainsi lâché une femme accompagnée de sa mère et de son fils adolescent. Dieu est de mon côté. »

« Je ne crois pas au coronavirus », a lancé un autre jeune homme. Il a fait valoir qu’il ne connaissait personne infecté par ce virus.

On pouvait également voir que les magasins et les supermarchés n’exigent pas que les clients portent des masques et des gants contrairement à une ordonnance du gouvernement. Par exemple, dans un supermarché situé dans le district de Shengavit au sud d’Erevan, très peu de clients les portaient jeudi.

L’administration du supermarché a refusé d’expliquer pourquoi elle n’appliquait pas cette exigence.

Un plus petit magasin d’alimentation situé dans la région a informé les gens de l’exigence mais a quand même laissé entrer certains clients non protégés. Son directeur, Davit Khosrovian, a dit que de nombreuses personnes âgées affirment avoir du mal à respirer à travers des masques : « Il est difficile de dire s’ils ont vraiment de tels problèmes ».