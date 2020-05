L’Arménie compte actuellement 279 vétérans de la Seconde Guerre mondiale

En date du 7 mai selon les données officielles 279 vétérans de la Seconde Guerre mondiale vivent actuellement en Arménie. Parmi ces 279 vétérans, 242 sont des hommes et 37 des femmes. Le plus âgé est né en 1916 et a 104 ans. Chaque vétéran reçoit en plus des retraites, une pension mensuelle de 100 000 drams. En ce mois de mai, à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire, ces 279 vétérans vont recevoir une prime de 300 000 drams. Aujourd’hui samedi 9 mai, l’Arménie fête le 75e anniversaire de la Victoire de la guerre de 1939-45 à laquelle un demi-million d’Arméniens ont pris part et 200 000 trouvèrent la mort face aux Allemands.

Krikor Amirzayan