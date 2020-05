1 681 personnes portent le prénom de Türkiye en Turquie dont très peu en région kurde

En Turquie, ils sont 1 681 citoyens à porter le prénom Türkiye (Turquie) dont 505 habitent le sud-est du pays dans la région de Mardin à peuplement majoritairement kurde écrit le site regionmonitor.

Les Türkiye sont 165 à Istanbul, 135 à Hatay, 124 à Izmir, 42 à Mersin, 36 à Erzeroum, 93 à Adana, 34 à Antalya, 21 à Bursa, 21 à Ankara et 15 à Manisa. A noter qu’excepté la région de Mardin, les régions à forte population kurde -notamment au sud-est et à l’est de la Turquie- les Türkiye se font rares…Ainsi à Batman (Sasoun) ils ne sont que 113, Diyarbakir 65, et 18 à Elazig (Kharpert). Généralement ce prénom est donné aux filles.

Krikor Amirzayan