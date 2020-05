Libération de Chouchi :

Aujourd’hui, nous célébrons le 28e anniversaire de la libération de Chouchi, qui a eu lieu le 8 mai 1992.

Chouchi, située en hauteur, devait être libérée en premier pour assurer la libération de Stepanakert. Cette première et grande victoire a permis, par la suite, de libérer tout l’Artsakh de la tyrannie azéri.

On a tous en tête le char militaire situé à l’entrée de Chouchi, premier char participant à la libération de la ville. On peut y lire le nom de famille des soldats qui étaient dans ce char et qui sont morts lors de l’intervention, dont notamment le nom Avsharyan. Sur la photo ci-dessous (prise pendant la guerre des 4 jours d’avril 2016), le jeune homme armé en haut à gauche de la photo est son neveu.

A travers cette histoire personnelle, il faut retenir que la libération de l’Artsakh (grâce à la libération de Chouchi) a endeuillé quasiment toutes les familles de l’Artsakh mais que les générations suivantes n’hésitent pas à continuer le combat pour assurer la liberté de l’Artsakh.

Nazarpek,

Le 8 mai 2020