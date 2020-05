Initiative citoyenne de la communauté franco-arménienne France Sud

Mercredi 6 mai, dans la salle des mariages de Châteaurenard, Monsieur le Maire Marcel MARTEL, accompagné de son adjoint Eric CHAUVET a reçu Claudine EUTEDJIAN Présidente,Veronique BRUNA Présidente Honoraire et Gilbert BRUNA trésorier de l’association Franco Arménienne d’Avignon et sa Région.



Ces derniers ont remis, de la part de la communauté franco-arménienne du sud de la France, des masques pour les châteaurenardais.Ainsi, dans chaque sac plastique estampillés avec les drapeaux français et arméniens se trouvent des masques homologués par la préfecture et lavables jusqu’à 70 °, donc réutilisables. Ces masques sont un gage de solidarité à un moment où la crise sanitaire nous frappe durement.



Nous devons cette belle initiative à nos amis arméniens de l’Hérault & du Gard :Armen MARDIROSSIAN, Hovic SARGSYAN, Guevork NERSISYAN, Gohar GALOUSTIAN, Martin ABRAHAMYAN((voir photo de gauche à droite) que nous félicitons.Dès les annonces de confinement, ils ont acheté à leur frais toutes les fournitures pour créer des masques ; 13000 masques ont été créés et distribués à ceux qui sont en première ligne : pompiers, médecins, policiers....Le président de l’association franco-armenienne de Nimes Armen MARDIROSSIAN nous a gentiment proposé de nous donner des masques pour que l’AFAAR puisse elle aussi en distribuer au nom des franco-arméniens du Sud de la France.