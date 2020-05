Le Premier Ministre condamne l’incident au Parlement

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a condamné aujourd’hui la bagarre entre députés à l’Assemblée nationale.

S’adressant aux législateurs, le Premier ministre a déclaré que toute expression de violence est condamnable.

Il a décrit l’incident comme une « provocation désagréable ».

« Je condamne également le fait que nous cédions aux provocations. Je condamne mon ami, mon frère, parce que nous n’avons pas le droit de céder aux provocations », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.

« Il n’y a pas de place pour la violence dans notre réalité, et de tels incidents ne doivent jamais se reproduire. Des changements à grande échelle ont eu lieu dans le pays, mais il n’y a pas eu de tels incidents pendant ce changement, il n’y a eu aucune manifestation de violence contre qui que ce soit », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le même Sasun Mikayelyan était l ’« auteur » du seul cas de violence, quand il a jeté une bouteille en plastique sur l’ancien commandant des forces de police Levon Yeranosyan.

Le Premier ministre s’est ensuite excusé et au nom de ses services au peuple arménien, au peuple d’Artsakh et aux valeurs qui sont devenues la locomotive de la révolution non violente du velours de 2018.

Une bagarre à l’Assemblée nationale a interrompu la séance du Parlement ce matin.

Le président Araray Mirzoyan a été contraint d’annoncer une pause après une bagarre entre le chef de la faction Arménie Lumineuse Edmon Marukyan et le membre de la faction Mon Pas Sasun Mikayelyan.