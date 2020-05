Entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères d’Arménie et son homologue allemand

A l’initiative de la partie arménienne, une conversation téléphonique a eu lieu entre Zohrab Mnatsakanyan, ministre des Affaires étrangères d’Arménie, et Heiko Maas, ministre fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne.

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Allemagne ont évoqué la situation, créée en raison de la propagation du COVID-19, et les programmes mis en œuvre au niveau national pour lutter contre la pandémie. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie arménienne a présenté à son homologue allemand les mesures prises par le Gouvernement arménien visant à prévenir la propagation de la pandémie et à rétablir graduellement la vie normale.

Les parties ont souligné l’importance des programmes de rétablissement visant à surmonter les conséquences sociales et économiques, dans le contexte de la prévention de la crise économique et de la coopération internationale. Zohrab Mnatsakanyan a exprimé son appréciation pour l’initiative de la partie allemande de soutenir l’échange d’expérience avec l’Arménie.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les questions relatives à l’agenda bilatéral et à la coopération efficace entre les deux pays au sein des plateformes multilatérales. Le Ministre des Affaires étrangères d’Arménie a souligné sa volonté de prendre des mesures pratiques pour élargir la portée de l’agenda bilatéral, notamment en maintenant et en approfondissant la dynamique du dialogue dans les domaines politique, économique, scientifique et éducatif.

Dans le contexte du partenariat Arménie-UE, les ministres ont abordé la future présidence allemande de l’UE. Zohrab Mnatsakanyan a particulièrement souligné l’importance du Partenariat oriental en matière de l’approfondissement du partenariat avec l’UE et les États membres de l’UE, ainsi que de la promotion des réformes démocratiques mises en œuvre au niveau national. Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a souligné l’engagement de l’Arménie à poursuivre les réformes démocratiques même pendant cette période difficile de la pandémie.

Zohrab Mnatsakanyan et Heiko Maas ont également abordé un nombre de questions urgentes de l’agenda régional et international. Le chef de la diplomatie arménienne a présenté la position et les approches de principe de la partie arménienne dans le processus de paix du Haut-Karabagh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et a souligné l’importance du respect stricte du cessez-le-feu pendant la crise sanitaire mondiale.

À cet égard, les parties ont souligné la nécessité de suivre l’appel mondial au cessez-le-feu du Secrétaire général de l’ONU.