Visioconférence entre le vice-Premier ministre arménien et le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage

Le 5 mai, le vice-Premier ministre arménien, Mher Grigoryan, a eu une visioconférence avec le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi. Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan participait également à la visioconférence.

Félicitant Olivér Várhelyi pour sa nomination au poste de commissaire, le vice-Premier ministre lui a souhaité un travail fructueux, exprimant la conviction que tout au long de son mandat le partenariat étroit entre l’Arménie et l’UE s’approfondira.

Au nom du Gouvernement, le vice-Premier ministre a remercié l’UE d’avoir soutenu l’Arménie en cette période difficile. Il a évoqué la situation épidémiologique en Arménie et la levée progressive des restrictions à l’activité économique. Mher Grigorian a également présenté au Commissaire les 16 mesures de soutien approuvées par le Gouvernement pour atténuer les conséquences sociales et économiques du nouveau coronavirus. Le vice-Premier ministre a noté que le travail quotidien entre le Gouvernement arménien et la délégation de l’UE en Arménie se poursuit en vue de répondre de manière adéquate à la situation.

Mher Grigoryan a noté avec satisfaction que dans cette situation difficile, il a été possible d’assurer la continuité des programmes mis en œuvre dans les directions clés de l’agenda conjoint Arménie-UE, y compris les réformes judiciaires et policières, ainsi que le développement des infrastructures.

À son tour, Olivér Várhelyi a salué les mesures anticrise prises par le Gouvernement et a assuré que les orientations de la coopération déclarées par le vice-Premier ministre arménien resteraient à l’ordre du jour du programme de coopération Arménie-UE. Le Commissaire a noté que l’Union européenne se tenait aux côtés de ses partenaires en temps de crise, comme l’épidémie de coronavirus et l’UE et qu’elle était déterminée à soutenir l’Arménie dans le rétablissement et le développement économique, notamment par le biais de projets d’infrastructure.

Les interlocuteurs ont souligné l’importance de la mise en œuvre intégrale de l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Arménie et l’UE, en tant que l’un des piliers des réformes.

À son tour, le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a souligné l’importance de maintenir le Partenariat oriental en tant que plateforme de coopération inclusive et fondée sur des valeurs, ainsi que de promouvoir la coopération régionale entre ses membres. Le chef de la diplomatie arménienne a également évoqué l’importance du lancement du dialogue sur la libéralisation des visas entre l’Arménie et l’UE.