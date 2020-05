Message du ministre des Affaires étrangères d’Arménie à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse

Je félicite tous les représentants des médias et leurs vastes audiences à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Aujourd’hui la Journée mondiale de la liberté de la presse revêt une importance particulière plus que jamais, alors que la communauté internationale est confrontée aux défis mondiaux à cause du COVID-19. Relever ces défis nécessite une solidarité civile, tandis que l’accès à des informations crédibles et factuelles est indispensable à cet égard.

Les médias libres et indépendants constituent la force motrice de la vitalité des sociétés démocratiques et de la transformation démocratique. La liberté des médias et d’expression est l’une des réalisations les plus importantes de l’Arménie, acquise par la société arménienne du fait de son adhésion aux valeurs de liberté, de son choix démocratique et de sa détermination à les défendre.

L’Arménie attache une grande importance à la liberté d’expression et au travail sans entrave des médias, à l’accès à l’information, en particulier dans les zones de conflit. La liberté des médias et la liberté d’expression peuvent contribuer grandement à la préparation des peuples à la paix.