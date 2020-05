Le Premier Ministre arménien s’entretient avec le Pape

Lors d’une conversation téléphonique avec le pape François, le Premier ministre Nikol Pashinyan a exprimé son soutien à l’appel à un cessez-le-feu immédiat.



« Lors d’une conversation téléphonique avec Sa Sainteté le Pape François, j’ai exprimé mon soutien sans équivoque à l’appel lancé plus tôt par le Saint-Père pour un cessez-le-feu immédiat à tous les coins du globe et à l’unité alors que le monde est exposé à une menace sans précédent », a déclaré le Premier ministre Pashinyan dans un message sur Twitter.

Le Premier ministre a remercié le Pape pour ses efforts visant à atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus et a présenté les mesures prises par le gouvernement contre la propagation de l’épidémie en Arménie.

Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir la paix dans le monde aujourd’hui, et de promouvoir une culture de paix entre les peuples. Dans ce contexte, le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance de l’appel du Pape François au cessez-le-feu le mois dernier, a présenté l’engagement de l’Arménie en faveur d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh et a remercié Sa Sainteté d’avoir soutenu le peuple arménien et la justice historique.

Sa Sainteté a félicité Nikol Pashinyan pour sa deuxième année au pouvoir. Il a souligné avec une grande satisfaction les relations fraternelles et les liens inébranlables entre l’Église catholique romaine et l’Église Apostolique d’Arménie. Sa Sainteté a réaffirmé sa position sur le génocide arménien.

Les interlocuteurs ont hautement apprécié le rôle de la communauté arménienne catholique dans la vie du peuple arménien. Les deux parties ont souligné leur volonté d’élargir les relations bilatérales interétatiques.