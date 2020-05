Le message de François Rochebloine

En ce 8 Mai je veux rendre hommage à tous ces combattants qui ont libéré Chouchi ce 8 Mai 1992 et qui ont laissé leur vie pour certains !

Il ne faudra jamais l’oublier.

Ils font partie désormais de l’histoire de L’Artsakh et de sa liberté !

Ils m’inspirent le plus profond respect !

François Rochebloine

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du parlement

Président de l’association Francophonie en Artsakh