Engagement solidaire avec les cache-visages de la Maison Armine Ohanyan Paris

La mode s’approprie timidement le masque pour dédramatiser cet objet anxiogène, mal vu en France dont le port généralisé, lié à la pandémie de coronavirus, marquera une révolution culturelle. Ainsi, face à la crise du Covid-19, la Maison Armine Ohanyan Paris se mobilise pour apporter son soutien.

« Aujourd’hui plus que jamais nous avons foi en la force de l’effort collectif car c’est seulement ensemble que nous pourrons surmonter cette épreuve. Chaque geste, chaque attention compte, parfois même les plus simples », expliquait Armine à son équipe depuis le début de la crise.

C’est ainsi que, souhaitant aider à pallier à la pénurie de masques de protection, Armine a mobilisé son atelier pour la fabrication de cache-visages à partir de matières upcyclées : stock de tissus d’anciennes collections, chutes de tissus…

Ce geste a pour but de permettre de réserver en priorité des masques homologués aux personnels soignants et aux malades affectés par le virus.

« J’aide déjà à titre personnel l’association Hirondelle de l’avenir, je me suis dit que je pouvais apporter un soutien collectif via la Maison Armine Ohanyan Paris compte tenu de l’épisode tragique que nous affrontons », raconte Armine.

« Désormais partenaire de l’association Hirondelle de l’avenir et l’association des Africains du 92, nous aidons à une plus grande échelle les personnes qui sont particulièrement exposées et démunies face à cette situation. A ce titre, pour chaque commande passée sur notre site web, nous donnons en plus un cache-visage à l’association », rajoute Armine.