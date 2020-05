Lettre ouverte à Nikol Pachinyan, Premier Ministre de la République d’Arménie

Monsieur le Premier Ministre,

Nous avons été récemment les témoins d’agressions verbales, provenant des tenants de l’ancien pouvoir, contre les autorités et hauts fonctionnaires de l’État arménien et nous sommes préoccupés par cette situation.

L’organisation de la diaspora, « Renaissance Arménienne », vous appelle à prendre des mesures décisives à l’encontre des représentants de l’ancien régime qui ont, illégalement, participé au pillage de l’État, et qui tentent maintenant en diffusant de fausses nouvelles de déstabiliser votre pouvoir légitiment élu.

Nous vous appelons aussi à accélérer les changements législatifs permettant de réformer en profondeur le système judiciaire et à prendre des initiatives gouvernementales permettant de leur donner un cours vraiment révolutionnaire. Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons de de vous rapprocher des forces et des individus soucieux de l’intérêt nationale, jusqu’à la formation d’un gouvernement d’unité nationale.

La diaspora tout comme nos compatriotes d’Arménie attendent les changements fondamentaux et révolutionnaires que vous aviez promis à votre arrivée au pouvoir. Issue des échanges avec la population, voici la liste des demandes et attentes principales :

1. Assurer la primauté du droit et de la justice par la transformation complète et visible des agences d’État, des tribunaux, des parquets et des organismes d’enquête.

2. Procéder à l’évaluation approfondie de la politique du régime précédent.

3. Mettre en place une justice transitionnelle exigeant des acteurs clés de l’ancien régime, de rendre des comptes et de restituer au budget de l’État l’argent volé et accumulé par des moyens illégaux.

4. Procéder à l’amendement de la Constitution, écrite au profit de Serge Sargsyan, en prenant compte des avis des forces non gouvernementales et des personnes qui ont combattu son régime.

5. Réformer le code électoral, démanteler les anciennes commissions électorales et en former de nouvelles composées de personnes au passé sans failles.

6. Revoir la politique de nomination des Hauts Fonctionnaires de l’État et écarter les cadres supérieurs de l’ancien régime encore en place.

7. Libérer les prisonniers politiques qui se sont battus contre l’ancien régime.

Nous espérons que nos propositions constructives seront prises en compte.

Nous restons prêts, dans les limites de nos possibilités, à vous aider à les mettre en œuvre.

Organisation Diasporique Renaissance Arménienne

8 mai 2020