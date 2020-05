Déclenchement d’une bagarre entre E.Marukhian et S.Mikaélian

Edmond Marukhian, dirigeant du groupe Lumineuse Arménie au Parlement en est venue aux mains avec Sasun Mikaélyan, ancien combattant, membre du parti « contrat civil » et député de la majorité présidentielle. Après avoir échangé quelques noms d’oiseau et de mauvais regards, les deux hommes se sont affrontés physiquement, tandis que leurs homologues quittaient leurs sièges, qui pour les séparer, qui pour en découdre. Ce qui a eu pour effet d’offrir le spectacle affligeant d’un pugilat général.

Cette « première » au Parlement arménien intervient dans un contexte de montée de la tension entre les membres de Lumineuse Arménie et ceux du bloc parlementaire pro-Pachinian « Mon pas »... Quelques jours après la levée du confinement, voilà un bel exemple de « gestes barrières » et de « distanciation sociale »...