La tenue du referendum sur la réforme judiciaire suspendue à la victoire sur l’épidémie

Si l’épidémie de coronavirus n’a pas entamé la determination des autorités arméniennes à poursuivre leur lutte contre la corruption, comme l’ont montré plusieurs affaires en cours impliquant d’anciens responsables arméniens, dont le jadis très influent gendre de l’ex-président arménien Serge Sarkissian, contre lequel un mandat d’arrêt a été émis, elle a en tout cas mis un frein brutal au processus de réforme judiciaire engagé par l’équipe de Nikol Pachinian, qui a mobilisé la vie politique nationale tout au long de l’année 2019. Prévu le 5 avril, le referendum constitutionnel qui avait vocation à mettre un terme à la crise lancinante opposant le premier ministre arménien au president de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmassian et aux autres membres dela plus haute cour du pays, nommés sous le precedent régime et dont le nouveau pouvoir réclame ouvertement le depart, a été reporté sine die, et sa tenue conditionné au règlement de la crise sanitaire que l’épidémie de coronavirus inflige à l’Arménie. La decision n’a pas été facile sans doute pour N.Pachinian, qui avait mis toute son énergie dans ce referendum censé completer la “revolution de velours” qui le porta au pouvoir en mai 2018 et qui était devenu un enjeu majeur de son action politique, mais dans les conditions d’état d’urgence que connaît le pays, et qui pourrait être reconduit après la date du 14 mai, en raison du rebond épidémique observé après les premières mesures de deconfinement au début du mois, les autorités ont jugé plus sage de ne pas envoyer la population aux urnes, et de l’exposer ainsi aux risques d’une propagation plus vaste ; les élections ont montré leur dangerosité, en France, aux municipales de mars, et plus près de l’Arménie, au Haut Karabagh, où les premiers cas de coronavirus sont apparus après le premier tour des présidentielles locales, le 31 mars, même si le lien ne peut être établi avec certitude. Un haut responsable de la majorité parlementaire arménienne a ainsi déclaré jeudi 7 mai que la tenue de ce référendum controversé pour lequel elle avait donné son feu vert par un vote en début d’année ne pourrait être envisagée avant que l’épidémie de coronavirus ait été vaincue. Le processus, s’il est suspendu, n’en est pas moins toujours à l’ordre du jour et continue à diviser la scène politique ; les partis d’opposition parlementaire ou non, le jugent illegal, car les amendements proposés iraient selon eux à l’encontre d’autres articles de la Constitution arménienne, et ils suspectent l’exécutif de chercher à prendre le contrôle de l’appareil judiciaire arménien en affirmant vouloir le purger de ses élements qui seraient encore étroitement liés à l’ancien pouvoir. N.Pachinian avait officiellement lancé sa campagne pour le “oui” au referendum le 10 mars mais avait dû la suspendre une semaine plus tard alors que l’Arménie faisait face à la pandémie de coronavirus, contraignant les autorités, là comme ailleurs dans le monde, à prendre des mesures drastiques, et à décréter l’état d’urgence. Or, en vertu de la legislation arménienne, les scrutins, sous quelque forme que ce soit, élections ou referendum, ne peuvent avoir lieu sous état d’urgence. Le gouvernement doit encore annoncer la reconduction de l’état d’urgence, qui vient à échéance le 14 mai. Si un terme y était mis, cela impliquerait la tenue du referendum constitutionnel dans un delai de 50 à 65 jours. “J’estime qu’aussi longtemps que la santé de nos concitoyens restera en danger dans ce context de coronavirus, nous ne devrons pas prendre le risque d’organiser un referendum”, a déclaré Hrach Hakobian, un député de l’alliance majoritaire Im Kayl (Mon Pas). “Le problème [de la Cour constitutionnelle] susbsiste et n’a pas été réglé, mais la santé de nos concitoyens est plus importante pour nous que les autres sujets”, a souligné le député devant les journalistes du service arménien de RFE/RL. L’épidémie de coronavirus a continué à se propager en Arménie après que le gouvernement a décidé de sortir le pays et sa population de sa période de confinement le lundi 4 mai. Le ministère arménien de la santé a fait savoir jeudi matin que 102 nouveaux cas de COVID-19 avaient été enregistrés et que le virus avait cause deux nouveaux décès, portant à 2 884 le nombre total de cas confirmés dans le pays. H.Hakobian, qui est aussi le beau-frère de N.Pachinian, a précisé que les autorités exploraient différentes voies pour mettre un terme à ce qu’elles désignent comme une “crise constitutionnelle”. “Je ne puis dire de quelles options nous discutons actuellement”, a indiqué le député en précisant “Il y a des options et nous en discutons”, sans donner plus de details. N. Pachinian avait déclaré en avril qu’en dépit de l’épidémie de coronavirus, il restait determiné à remplacer les juges de la Cour constitutionnelle qui avaient été nommés par les précédents gouvernements. Mais il n’avait pas été plus précis...