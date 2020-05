Donald J. Trump nomme Patrick Hovakimian au poste d’avocat général du National Intelligence

Le président américain Donald J. Trump a annoncé son intention de nommer Patrick Hovakimian, de Californie, au poste d’avocat général du bureau du directeur du renseignement national, informe la Maison Blanche.

M. Hovakimian est actuellement vice-procureur général adjoint et chef de cabinet du sous-procureur général Jeffrey A. Rosen au ministère de la Justice. Il a également été directeur du Département de la lutte contre la criminalité transnationale organisée et procureur adjoint des États-Unis pour le district sud de la Californie. En tant que procureur fédéral, M. Hovakimian a poursuivi la corruption publique et la criminalité en col blanc, y compris les complots de corruption et de fraude multinationale.

En outre, M. Hovakimian est un commissaire de la Commission de règlement des revendications étrangères des États-Unis, ayant été nommé par le président et confirmé par le Sénat en 2018.

Plus tôt dans sa carrière, M. Hovakimian a exercé le droit chez Latham & Watkins, LLP, et a été légiste pour l’honorable JL Edmondson de la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit. Il est titulaire d’un BA de l’Occidental College, un Master of Philosophy de l’Université d’Oxford, où il a étudié en tant que boursier Marshall, et d’un Joint Degree de la Stanford Law School, où il a étudié en tant que boursier Truman et a été rédacteur en chef de la Stanford Law Review .