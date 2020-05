Les agents du service d’enquête de la police arménienne ont mis la main sur un tableau de Martiros Sarian intitulé « Hayastan » et un autre du peintre Hovhannès Zardarian intitulé « Renaissance » composé de trois parties. Lors d’une inspection au Centre des expositions et du Fonds de réserve des musées, en 2018 et 2019 les hommes chargées de cette enquête avaient signalé la disparition de ces tableaux de maîtres. La valeur totale de ces tableaux manquants étant estimée à 121 380 000 drams. Le tableau de Martiros Sarian « Hayastan » (Arménie) étant à lui seul estimé à 60 millions de drams et « Renaissance » (Véradznount) de Hovhannès Zardarian étant estimé à 2 millions de drams.

Les agents du service d’enquête ont réussi à retrouver ces tableaux lors d’une opération qui s’est déroulée jeudi 7 mai. Aucun autre élément n’a été fourni sur l’identité de celui ou ceux qui ont réalisé ces détournements de ces œuvres.

Krikor Amirzayan