Quelques communes de l’Artsakh sont sous confinement

Sur décision de Grigori Martirosyan chargé du couvre-feu, certaines localités de l’Artsakh ont été placées sous régime de confinement total, les entrées et sorties de ces villages étant contrôlées afin d’éviter une diffusion du coronavirus. Ainsi ont été placés en confinement la commune de Nor Verin Chen dans la région de Chahoumian ainsi que le village de Tchapni dans la commune de Knaravan. Ces restrictions se terminant le 8 mai à 12 heures. Les entrées et sorties des véhicules et des personnes étant strictement soumises à autorisation. Par contre les habitant peuvent circuler pour réaliser les achats des produits de première nécessité. Pour la fourniture en carburant pour leurs véhicules, il est toutefois autorisé aux véhicules d’emprunter la route Karvadjar-Nor Verin Chen-Martakert.

Krikor Amirzayan