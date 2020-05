Les frères Mikhaïl et Karen Vardanyan offrent 300 millions de drams à l’Arménie pour la lutte contre le coronavirus

Les généreux bienfaiteurs Mikhaïl et Karen Vardanyan ont offert 200 millions de drams au profit du personnel de santé en Arménie qui luttent sans relâche pour sauver les vies des patients atteints par le coronavirus. Ces 200 millions de drams sont pour Erévan et les régions d’Arménie. Au mois de mars, Mikhaïl et Karen Vardanyan avaient déjà fait un premier don de 100 000 drams pour la lutte contre le coronavirus.

Les deux frères Mikhaïl et Karen Vardanyan sont les propriétaires des groupes Grand Tobacco, Grand Candy, International Masis Tabak ainsi que d’autres sociétés fondées par leur père Hrant Vardanyan disparu en avril 2014. Grand Tobacco est le premier contributeur des impôts et taxes en Arménie. La famille Vardanyan effectue régulièrement des dons à de nombreuses institutions en Arménie, dont l’armée arménienne. Elle finança également la Cathédrale principale de Stepanakert inaugurée il y a un an.

Enfin Mikhaïl Vardanyan est le père de Betty, l’épouse de l’international arménien de football Henrikh Mkhitaryan.

Krikor Amirzayan