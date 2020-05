L’intervention des Urgences à Erévan a fortement baissé au cours des deux derniers mois

Entre le mois de mars et le 6 mai, les Services d’urgence (Samu arménien) ont transporté 2 333 malades soupçonnés d’être infectés par le COVID-19. Ces malades avaient un diagnostic de difficultés respiratoires ou d’infection des poumons. Takouhi Stepanyan la responsable des ambulances des urgences de la capitale affirme que le personnel médical et les ambulanciers qui se déplacent auprès des malades ne peuvent donner un diagnostic d’infection du coronavirus auprès des patients.

Mais les appels aux urgences pour le transport vers l’hôpital ont sérieusement baissé selon Takouhi Stepanyan passant chaque jour des mois de janvier et février de 900 à 950 appels à près de 600 à 650 appels aujourd’hui. « Ces chiffres là nous ne les avions pas depuis deux ou trois ans » dit T. Stepanyan. L’épidémie du coronavirus est passé par là et il y a fort à parier que les accidents de la circulation et le nombre des morts sur les routes a également baissé de façon très importante au cours des deux derniers mois…du fait du nombre peu important de véhicules qui circulent…

Krikor Amirzayan