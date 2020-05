A l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire, les chasseurs Su-30SM de l’armée arménienne sillonneront le ciel d’Erévan

il n’y aura pas de manifestation publique à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire de la Seconde guerre mondiale (1939-45). Pas de rassemblement public comme chaque année au Parc de la Victoire sur les hauteurs d’Erévan au pied de la statue colossale de « Mère Arménie » (Mayr Hayastan). Mais pour ce 8 mai 2020 les chasseurs et hélicoptères de la base aérienne russe de l’aéroport Erebuni à Erévan effectueront dans le ciel d’Erévan quelques parades aériennes pour marquer le 75e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre. Parallèlement les 4 chasseurs ultra-modernes et multifonctionnels Su-30SM de l’Armée de l’air arménienne, chasseurs acquis en décembre dernier auprès de la Russie, sillonneront également le ciel d’Erévan. Ainsi les habitants de la capitale arménienne pourront admirer ces nouveaux chasseurs de l’armée arménienne qui disposent d’une capacité de frappe impressionnante. L’Arménie qui affirmera sa sécurité et qui est prête à contrer toute attaque ennemie à ses frontières.

Krikor Amirzayan