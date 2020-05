Les cartes Mastercard de la VTP-Armenia Bank autorisent des paiements sans contact jusqu’à 20 000 drams

La banque VTB-Armenia Bank qui commercialise auprès de ses clients les cartes Mastercard, a augmenté de 10 000 à 20 000 drams le montant des règlements sans contact par carte bancaire Mastercard en Arménie. Ces règlements automatiques s’effectuant sans obligation de composer son code PIN. Ces cartes Mastercard de la VTN-Armenia Bank disposent de la technologie PayPass qui peuvent effectuer des règlements sans contact auprès de terminaux POS adaptés pour l’opération.

Les règlements pouvant s’effectuer principalement en 4 devis, le dram arménien, le dollar américain, l’euro et le rouble russe. Le système bancaire en Arménie est l’un des plus modernes et opérationnels des pays de l’ex-Union soviétique et répondent amplement au normes internationales et européennes.

Krikor Amirzayan