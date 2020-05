Début des travaux de la centrale solaire s’étendant sur 36 hectares à Saravan dans la région de Vayots Dzor en Arménie, un investissement de 9 millions de dollars

Le 6 mai au village de Saravan dans la région de Vayots Dzor (Arménie), fut inauguré les travaux de la centrale solaire « Areg Energia » en compagnie de Zareh Sinanyan le haut-commissaire chargé de la diaspora, Ararat Grigoryan le gouverneur de la région de Vayots Dzor, Armen Khatchatrian le consul honoraire de Chypre en Arménie et l’homme d’affaire de la diaspora et coordinateur du projet, Achot Mkrdtchyan. Le projet est né à Chypre lors de la rencontre des hommes d’affaire Davit et Alexandre Petrossian et Achot Mkrdtchyan.

Sur ces terres de la commune de Saravan à une hauteur de 1 720 m d’altitude, sur 36 hectares sont développés de panneaux solaires pour un investissement total de 9 millions de dollars. Les travaux de la centrale solaire effectués par une société arménienne « Areg Energia » seront terminés avant un an. Zareh Sinanyan a affirmé l’importance de ces investissements de la diaspora pour le développement de l’Arménie.

Krikor Amirzayan