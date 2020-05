AS

L’ AS Rome et l’international arménien Henrikh Mkhitaryan ont repris l’entrainement

L’AS Rome où évolue le milieu de terrain et international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans) a repris ses entrainements après deux mois d’arrêt pour cause du coronavirus. Après trois jours de contrôles médicaux les joueurs de l’AS Rome s’entrainent depuis aujourd’hui 7 mai sur la base d’entrainement du club romain. Les joueurs sont répartis en trois groupes afin de ne pas dépasser les 10 personnes et respectent la distanciation sociale. Très durement touchée par le coronavirus, l’Italie commence progressivement à se remettre en activité. Depuis le 4 mai les clubs italiens avaient l’autorisation de débuter -à l’exemple de la Juventus de Turin- les entrainements. Le championnat d’Italie, arrêté depuis début mars reprendra progressivement mais la date de reprise n’est pas encore connue.

Krikor Amirzayan