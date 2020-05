32% de la richesse actuelle de la Turquie appartenait aux Arméniens avant le génocide de 1915 selon une étude

Dans un article paru dans le journal arménien « Azg » Anahid Astoyan, chargée de recherches au Matenadaran d’Erévan a réalisé une étude sur les Arméniens de l’Empire ottoman. Son étude est titrée « Le vol du siècle, celui des biens des Arméniens dans l’Empire ottoman 1915-1923 ». Elle évoque la spoliation organisée des biens des Arméniens soumis au génocide entre 1915 et 1923 par le gouvernement turc. Anahid Astoyan écrit dans cette étude que les autorités de la Turquie d’hier et d’aujourd’hui ont toujours convoité la possession de Arméniens et plus généralement des chrétiens. Le génocide des Arméniens et les pertes matérielles de ces derniers était l’un des reflets de cette convoitise des biens de la population arménienne.

Anahid Astoyan estime que 32% du capital actuel de la Turquie provient de la possession des Arméniens. Son affirmation est renforcée par une étude de l’historien turc Sayid Tchetinoghlu sur les possessions en Turquie qui démontre que la Turquie dont l’économie était effondrée lors du génocide, n’a remonté la pente et remboursé ses dettes qu’avec les richesses spoliées aux Arméniens.

Le journal américain « The Living Age » écrivait le 5 février 1916 dans un article titré « La mort de l’Arménie » que « l’une des raisons de ces crimes demeure la jalousie nationale (…) les Turcs ont acquis par la violence ces territoires actuels. Malgré l’oppression, les Arméniens se sont distingués par leur qualités intellectuelles et leurs spécificités comme les premiers de chaque domaine ».

Anahid Astoyan présente de nombreux faits, preuves à l’appui de cette spoliation des biens des Arméniens lors du génocide. Le tiers des richesses de la Turquie actuelle reposant sur la spoliation des biens des Arméniens.

