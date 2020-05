L’haltérophile Simon Martirosyan devait recevoir la médaille d’or olympique de Rio (2016) a affirmé le ministre arménien Arayik Haroutiounyan

Le représentant de l’Arménie, l’haltérophile Simon Martirosyan vice-champion olympique à Rio (2016) sera très certainement sacré champion olympique et sa médaille d’argent transformée en or. L’Arménie compterait alors 2 médailles d’or aux JO de Rio, Artur Alekasanyan (lutte gréco-romaine) et Simon Martirosyan (haltérophilie), une très bonne moisson de médaille olympique puisque le seul titre olympique de l’Arménie avant 2016 datait des JO d’Atlanta (1996) avec Armen Nazaryan (lutte gréco-romaine) qui offrit la première médaille d’or olympique de l’histoire de l’Arménie depuis l’indépendance de 1991.

C’est Arayik Haroutiounyan le ministre arménien de l’Education, des sciences, de la culture et des sports qui a annoncé cette nouvelle d’une possible médaille d’or olympique pour l’Arménie. « Selon nos information le sportif qui avait occupé la première place fut sanctionné car testé positif aux produits illicites » dit-il. Le ministre a également déclaré que dans la région d’Armavir une salle de sports moderne est en projet et elle portera le nom de l’haltérophile Simon Martirosyan.

Krikor Amirzayan