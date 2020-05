L’AS Rome rechercherait le remplaçant d’Henrikh Mkhitaryan si la négociation du transfert de l’Arménien avec Arsenal n’aboutit pas

Le club italien d’AS Rome négocie toujours avec Arsenal pour le transfert définitif de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan de Londres à Rome écrit le journal italien Gazzetta dello Sport information reprise par le site Calciomercato. Mais parallèlement l’AS Rome rechercherait un remplaçant de l’Arménien au cas où Arsenal ne désirerait pas le céder. L’AS Rome vise actuellement le milieu de terrain de Locomotiv Moscou et international russe Alexeï Miranchuk dont le transfert est estimé à entre 13 et 15 millions d’euros. L’AS Rome demande également à Arsenal de baisser le montant demandé pour le transfert d’Henrikh Mkhitaryan et tous les espoirs sont permis pour que le transfert se réalise enfin. Henrikh Mkhitaryan, depuis son arrivée à l’AS Rome a participé à 17 rencontres du championnat d’Italie, marqué 6 buts et réalisé 4 passes décisives.

Krikor Amirzayan