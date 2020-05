Le MAE du Canada clarifie la position de son pays sur l’Artsakh

A la suite d’un tweet de l’ambassadeur du Canada en Turquie datant du 31 mars, selon lequel le Canada ne reconnaît pas les élections tenues en Artsakh, le Comité national arménien du Canada (ANCC), ému par cette déclaration, a adressé, le 3 avril, un courrier au MAE François-Philippe Champagne exprimant de sérieuses préoccupations concernant le dit tweet de l’ambassade du Canada à Ankara. L’ANCC allant jusqu’à demander au ministre Champagne de « rappeler l’ambassadeur pour son irresponsabilité et son incapacité à maintenir la politique étrangère équilibrée du Canada » .

Le 4 mai, l’ANCC recevait une lettre du ministre des Affaires Étrangères du Canada, François-Philippe Champagne clarifiant la position du Canada sur l’Artsakh, et déclarant que le Canada appuyait pleinement le processus du groupe de Minsk de l’OSCE, la résolution pacifique du conflit et le principe de l’autodétermination - entre autres - tels que définis dans l’Acte final d’Helsinki.

« Bien que je regrette toute l’inquiétude que ce tweet ait pu causer au Comité national arménien du Canada et à la communauté canado-arménienne, je voudrais vous rassurer qu’il n’y a eu aucun changement dans notre position de longue date sur le Haut-Karabakh », a déclaré le ministre dans sa lettre.

« Il reste encore beaucoup à faire sur cette question et l’ANCC continuera à être à l’avant-garde et à travailler avec notre gouvernement pour garantir que les droits fondamentaux de la population de l’Artsakh sont protégés et respectés », ont conclu les co-présidents Tarakdjian et Mirakian.