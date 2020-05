Revue de la presse arménienne du 23 avril 2020

1523 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1523 cas de coronavirus dans le pays dont 659 ont été guéris et 24 patients sont décédés. Selon le Ministre de la santé, 27% des patients arméniens atteints de coronavirus ont une pneumonie et 10 patients sont dans un état critique. Le Ministre a déclaré que le rythme de croissance des nouveaux cas restait le même et qu’en termes de capacité hospitalière le nombre de lits était suffisant. Il a également mis en garde contre un relâchement de la vigilance en matière d’ouverture de certains types d’entreprises.

L’Arménie commence à assouplir progressivement le confinement/ Les autorités arméniennes ont levé l’interdiction des voyages interprovinciaux et ont également autorisé les activités de certains types d’entreprises. Le vice-premier ministre Tigran Avinian a déclaré qu’ils envisageraient de verrouiller les communautés individuelles en cas de risque. Les autres restrictions concernant la circulation des personnes et les transports publics resteront en vigueur. Les autorités ont bloqué mercredi toutes les routes menant à Vartenis, une petite ville située à 160 kilomètres au nord-est d’Erevan, après y avoir enregistré 47 cas de coronavirus ces derniers jours. Une autre petite ville, Maralik, a été bouclée lundi après que 18 médecins et autres employés d’un hôpital local aient été diagnostiqués avec le COVID-19.

Le gouvernement lituanien va fournir une aide médicale à l’Arménie/ La presse rend compte du tweet du Ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius, selon lequel le gouvernement lituanien va allouer 100 000 euros à l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine pour l’acquisition de fournitures médicales.

Réactions à la déclaration de Lavrov ; l’opposition arménienne demande des explications sur les négociation sur le conflit du Karabakh/ Les leaders de l’opposition arménienne ont exigé mercredi que le Premier ministre Nikol Pachinian commente personnellement la déclaration du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon laquelle Erevan et Bakou « discutent activement » des propositions de paix demandant des concessions territoriales arméniennes à l’Azerbaïdjan (cf. revue du 22 avril 2020). Certains députés de l’opposition se sont dit insatisfait du commentaire du Ministre arménien des Affaires étrangères (cf. revue du 22 avril 2020). « Nos officiels disent qu’il n’y a que des discussions, pas de négociations, alors que Lavrov dit qu’il y a des négociations et qu’elles sont centrées sur un document particulier » a déclaré le chef du parti d’opposition « Arménie lumineuse », Edmon Maroukian, en indiquant qu’Erevan devrait non seulement fournir des explications au public, mais aussi exiger des explications de la partie russe. Ruben Rubinian, le Président pro-gouvernemental de la commission parlementaire des Affaires étrangères, a toutefois insisté sur le fait que la réponse du Ministre arménien était suffisante. Selon le politologue Stepan Danielyan, le fait que les relations interétatiques passent du niveau diplomatique au discours public pourrait signifier un manque de confiance mutuelle.

Moscou rejette les plaintes concernant le prix du gaz russe pour l’Arménie/ La presse indique que le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a défendu la réticence de Moscou à réduire le prix de son gaz naturel fourni à l’Arménie et a critiqué les enquêtes criminelles arméniennes sur les grandes entreprises russes opérant dans le pays. Rappelons que le gouvernement arménien avait demandé une réduction du prix du gaz dans une lettre adressée au géant russe Gazprom à la fin du mois dernier. M. Lavrov a fait valoir que, contrairement aux consommateurs de l’UE, l’Arménie et la Biélorussie achètent le gaz russe à des prix fixes qui ont été fixés bien en dessous des niveaux du prix du marché international. « Lorsque le prix en vigueur pour l’Arménie et la Biélorussie était deux ou trois fois inférieur au prix international, cela était considéré comme acquis et personne ne disait que c’était de la politique » a déclaré Lavrov en insistant sur le fait que bien que les deux États alliés aient droit à un traitement privilégié de la part de Gazprom, les pays doivent également honorer leurs « obligations contractuelles ». Lavrov a également déclaré que les prix internes du gaz fixés par les régulateurs des services publics arméniens rendent plus difficile pour Gazprom d’accepter une remise plus importante. Il s’est plaint que ce problème « chronique » ne soit « pas résolu depuis plusieurs années ». Le Ministre russe a promis que Moscou continuera à prendre en compte « les relations alliées » pour décider du prix du gaz pour l’Arménie, mais, selon lui, Erevan devrait également démontrer son engagement envers l’alliance arméno- russe en abandonnant les procédures pénales « inappropriées » lancées contre les grandes entreprises russes. Lavrov a notamment cité la situation du réseau ferroviaire arménien géré par le géant des Chemins de fer russes (cf. revue du 9 octobre 2019). La presse rappelle également que fin 2018, les forces de l’ordre arméniennes avaient également lancé une enquête pour fraude sur la filiale arménienne de Gazprom. Jusqu’à présent, aucun cadre supérieur des opérateurs de gaz et de chemins de fer n’est inculpé.

Le gendre de Serge Sarkissian inculpé pour corruption/ Les autorités fiscales ont porté des accusations de corruption contre Mikael Minassian, le gendre de l’ancien président Serge Sarkissian, ex ambassadeur d’Arménie au Vatican (2013-2018). Le Comité des recettes de l’État n’a donné aucun détail sur les accusations d’enrichissement illégal, de fausse déclaration d’actifs et de blanchiment d’argent qui ont été portées contre Minassian. Les avocats de Minassian ont rejeté les accusation les qualifiant de « non fondées et politiquement motivées ». La presse rappelle que Minassian a joui d’une influence politique et économique considérable dans le pays tout au long des dix années de présidence de Sarkissian. Minassian a apparemment quitté l’Arménie peu après son licenciement. Depuis lors, il a attaqué les dirigeants actuels de l’Arménie et Pachinian en particulier avec des articles publiés sur sa page Facebook et diffusés par des médias arméniens que l’on suppose contrôlés par lui. Dans un article du 11 janvier, le quotidien Haykakan Jamanak de Pachinian a accusé Minassian d’avoir orchestré une campagne de diffamation contre la famille du Premier ministre.

742 spécialistes de la diaspora de 27 pays ont postulé pour travailler au sein du gouvernement/ Selon le Haut-Commissariat pour les question de la Diaspora, 742 spécialistes de la diaspora de 27 pays ont postulé pour travailler au sein du gouvernement arménien dans le cadre du programme iGorts.

L’opérateur postal national arménien est placé sous la direction du ministère de l’Industrie des hautes technologies/ La presse indique qu’après 14 ans de gestion de la confiance, l’opérateur postal national arménien Haypost a été placé sous la direction du Ministère de l’Industrie des hautes technologies. HayPost était géré par la société néerlandaise « HayPost Trust Management », détenue par un homme d’affaires argentin et arménien, Eduardo Eurnekian.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France