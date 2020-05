L’ UE s’est engagée à aider l’Arménie pour une reprise économique et son développement

L’UE est déterminée à aider l’Arménie pour une reprise économique et son « développement », a déclaré le commissaire européen au Voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi, dans un message sur Twitter.



« L’UE se tient aux côtés de ses partenaires : nous nous engageons à aider l’Arménie dans la relance économique et le développement, notamment par le biais de projets d’infrastructure », a déclaré le commissaire.

Ces remarques font suite à des discussions avec le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan et le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan sur la réponse au Covid-19, la coopération bilatérale et l’avenir du partenariat oriental.