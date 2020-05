La Banque mondiale soutient un projet innovant d’assistance sociale en Arménie

Mira Antonyan, responsable pays de la Banque mondiale pour l’Arménie Sylvie Bossoutrot et présidente de l’Association arménienne des travailleurs sociaux (AASW), a signé mercredi 6 mai un accord de subvention pour le projet « Promouvoir l’inclusion sociale et les activités de subsistance autonomes en Arménie ». Les fonds pour le projet sont généreusement fournis par le Fonds japonais de développement social (JSDF) grâce à une subvention de 2,7 millions de dollars sur trois ans.

Le projet a été conçu par la Banque mondiale en partenariat avec le ministère du Travail et des Affaires sociales d’Arménie et sera mis en œuvre par l’Association des travailleurs sociaux - un organisme non gouvernemental, sans but lucratif, représentant professionnel national des travailleurs sociaux en Arménie.

« Nous sommes heureux de signer cet accord avec une organisation de la société civile, en tant que bénéficiaire et agence d’exécution de ce projet soutenu par une subvention japonaise », a déclaré Sylvie Bossoutrot, responsable pays de la Banque mondiale pour l’Arménie . « Ce projet visera à mieux intégrer les personnes vulnérables et à les aider à devenir des participants actifs de la société en améliorant leurs possibilités d’emploi. »

« Au nom du gouvernement japonais, je voudrais souligner l’extrême importance de ce projet » , a déclaré Yun Yamada, ambassadeur du Japon en Arménie . « Je suis profondément convaincu que ce projet contribue à l’amélioration de la vie des personnes vulnérables, en particulier dans les régions d’Arménie, à travers le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et la formation professionnelle des personnes ciblées. »

Le projet devrait contribuer à accroître l’accès aux prestations et services d’assistance sociale et fournir un soutien à l’emploi indépendant à environ 11 000 membres vulnérables de la société dans les communautés urbaines et rurales des régions d’Ararat, d’Armavir, du Kotayk, du Lori et du Shirak en Arménie. Les critères de sélection des bénéficiaires favoriseront les ménages bénéficiaires du Programme de prestations familiales (FBP) avec un ou des membres handicapés, des enfants jusqu’à 5 ans et un adulte en âge de travailler avec une forte motivation.

« Les objectifs du projet sont fortement alignés sur le programme de réforme actuel du gouvernement, en particulier du point de vue de l’encouragement à l’emploi et aux initiatives entrepreneuriales des groupes vulnérables comme le moyen le plus fiable de vaincre la pauvreté », a déclaré Zaruhi Batoyan, ministre du Travail et des Affaires sociales de Arménie . « Le ministère continuera de soutenir la mise en œuvre du projet afin de promouvoir les mécanismes de subsistance autonomes des bénéficiaires. »

Plus précisément, ce projet soutiendra :

- Le développement d’un système de gestion des cas asocial pour évaluer les besoins des bénéficiaires et les orienter vers divers types de services, y compris la fourniture d’une assistance médicale, un soutien d’urgence, l’accès aux institutions éducatives pour les enfants, une formation professionnelle et des compétences de vie, des services de réadaptation psychothérapeutique et sociale, ainsi que conseils juridiques.Cette innovation tirera parti de l’approche de gestion des cas individualisée pour atteindre la population la plus vulnérable et la plus marginalisée, atteignant environ 6000 bénéficiaires de programmes familiaux.

- L’amélioration de l’auto-employabilité d’environ 300 bénéficiaires grâce à une formation commerciale et à l’octroi de subventions, ce qui pourrait les aider à sortir du programme de prestations familiales. Les principaux types d’entreprises soutenues couvriront des domaines tels que l’agriculture, la production / transformation (de produits alimentaires / non alimentaires), l’hébergement et les services de restauration, les arts et la culture, les divertissements et le commerce. les programmes existants de travail indépendant, ainsi que de leur fournir le renforcement des capacités, le partage des connaissances et des conseils sur les possibilités de travail indépendant. Globalement, cette composante soutiendra environ 5 000 membres vulnérables de la société.

Les activités proposées renforceront le rôle des travailleurs sociaux communautaires et territoriaux dans l’amélioration de l’accès des familles aux prestations et services d’assistance sociale disponibles. Dans le cadre du projet, 200 travailleurs sociaux recevront un soutien méthodologique et un renforcement des capacités pour mettre en œuvre une gestion sociale efficace des cas dans les zones cibles.

Le JSDF a été créé par le gouvernement du Japon et la Banque mondiale en tant que mécanisme pour fournir une assistance directe aux groupes les plus pauvres et les plus vulnérables des pays éligibles de la Banque mondiale. L’objectif est de renforcer leurs capacités, de renforcer leur autonomisation et leur participation à la société et à la vie économique.