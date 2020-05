L’Arménie pourrait commencer à produire des respirateurs médicaux dans 4 à 6 mois

L’Arménie pourrait commencer à produire des ventilateurs médicaux dans 4 à 6 mois, a déclaré mercredi le ministre de l’Industrie de haute technologie Hakob Arshakyan lors d’une séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale.

Le ministre a déclaré qu’un certain nombre de demandes ont été reçues en réponse à l’appel à propositions du ministère.

« Nous avons reçu un certain nombre de propositions d’ingénieurs et d’universitaires arméniens de différentes parties du monde, ainsi que de particuliers, d’organisations et d’instituts de recherche en Arménie », a déclaré Hakob Arshakyan.

Certains d’entre eux comprennent des propositions commerciales concrètes, a déclaré le ministre, ajoutant que le gouvernement a accordé une subvention d’un montant de 90 millions de Drams à cette fin.

« Les fonds ont été fournis à l’Ingénierie Association, qui traitera l’ensemble des informations et financera les entreprises intéressées par le lancement de la production de ventilateurs », a déclaré Hakob Arshakyan.

Selon les évaluations préliminaires, a-t-il dit, la conception prendra 4 à 6 mois, après quoi ils commenceront la production.

L’Arménie aura la capacité de produire 40 à 50 ventilateurs par mois, a déclaré le ministre, ajoutant que non seulement les entreprises réussiront à satisfaire la demande interne, mais auront également la possibilité de cibler les marchés extérieurs.