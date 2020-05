Un mandat d’arrêt émis contre le gendre de Serge Sarkissian

Un tribunal d’Erevan a approuvé hier un mandat d’arrêt contre Mikael Minasian, gendre fugitif de l’ancien président Serge Sarkissian, poursuivi pour corruption. Des accusations qu’il rejette, car pour lui motivées politiquement.

Le Comité des recettes publiques d’Arménie (SRC) a déposé des accusations d’enrichissement illégal, de divulgation de faux avoirs et de blanchiment d’argent en mars et les a révélées un mois plus tard. Il a également décidé d’arrêter Minasian à la fin du mois dernier.

L’un des avocats de Minasian, maître Mihran Poghosian, a dénoncé le tribunal pour avoir autorisé les enquêteurs à le maintenir en détention pendant au moins deux mois. Poghosian a noté que le juge dans cette affaire était celui qui avait émis l’année dernière un mandat d’arrêt contre le père de son client, Ara Minasian. Ce dernier fait face à des accusations de corruption dans une enquête distincte menée par un autre organisme chargé de l’application des lois.

Critique acerbe du Premier ministre Nikol Pachinian, Mikael Minasian a apparemment quitté l’Arménie peu de temps après son limogeage en tant qu’ambassadeur du pays au Vatican fin 2018. Il a refusé de révéler où il se trouvait actuellement dans deux vidéos publiées sur Facebook ces derniers jours.

Dans l’un des messages diffusés mardi soir, Minasian a déclaré qu’il ne reviendrait pas en Arménie parce qu’il pensait que les enquêteurs et les juges chargés de son cas obéissaient à des ordres illégaux émis par Pachinian. Le Premier ministre l’a accusé à plusieurs reprises d’avoir illégalement fait fortune sous le règne de Sarkissian.

Minasian a également affirmé à la fin de la semaine dernière que Pachinian avait offert de garantir son immunité et celle de son père contre les poursuites s’il s’engageait à payer en espèces une somme d’argent et à cesser de contester le gouvernement. Il a précisé que l’offre lui avait été personnellement communiquée en février 2019 par Artur Vanetsian, alors directeur du Service de sécurité nationale d’Arménie (SNS), lors d’une réunion qui s’est tenue à Rome. Il a assuré qu’il avait rejeté l’offre.

Pachinian n’a toujours pas commenté les allégations de Minasian. Les autorités chargées de l’application des lois se sont engagées à les examiner.

« Je suggère que Mikael Minasian publie fréquemment de telles vidéos, a commenté le vice-Premier ministre Tigran Avinian. Je suis sûr qu’ainsi nous obtenons des informations via ces vidéos. »

Un autre haut responsable, le vice-président du Parlement, Alen Simonian, a expliqué que Minasian avait ainsi reconnu avoir « des engagements envers la République d’Arménie ».

Minasian, 42 ans, jouissait d’une influence politique et économique considérable dans le pays lorsqu’il était dirigé par son beau-père de 2008 à 2018. On pense également qu’il a développé des intérêts commerciaux étendus dans divers secteurs de l’économie arménienne.

Maître Amram Makinian, un autre avocat de la défense, a déclaré le 22 avril que les accusations de blanchiment d’argent portées contre Minasian provenaient d’importantes sommes d’argent qu’il avait transférées d’un de ses comptes bancaires à un autre en 2017-2018. « L’organisme d’enquête a noté que les documents à sa disposition prouvaient l’origine légale de l’argent et que l’argent provenait de la vente de sa participation dans une propriété », a-t-il souligné.

Makinian a également insisté sur le fait que les autres accusations étaient fondées sur une « erreur technique » commise par l’employé d’une entreprise privée qui avait rédigé et déposé les déclarations de revenus de Minasian. Il a dénoncé le fait que les enquêteurs du SRC refusaient de convoquer cette personne pour interrogatoire.